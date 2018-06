Bari, «Lunedì Letterari della Vallisa»

Lunedì 25 Giugno, alle 18.30, alla libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13, nell'ambito dei «Lunedì Letterari della Vallisa», sarà letto in maniera scenica e commentato il testo teatrale «Comici per il Paradiso» di Teodosio Saluzzi. Interverranno : Nicola Accettura, Rosanna Martino, Nicolò Accettura. Coordinerà Daniele Giancane.