Terlizzi, Marco Somà al Mat

Al Mat Laboratorio Urbano, una due giorni dedicata a Marco Somà, uno dei più apprezzati illustratori italiani degli ultimi anni. Sabato 23 giugno, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, si terrà il laboratorio d'illustrazione di Marco Somà, per adulti, incentrato sull'interpretazione di un testo. Domenica 24 giugno, alle 17, si terrà il laboratorio per bambini, curato da Marco Somà, tratto dal suo ultimo albo illustrato «Il venditore di Felicità» di Davide Calì. Per info e iscrizioni colettivozebu@gmail.com.