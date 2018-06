Bari, «Premio Mario Pani 2017»

Martedì 19 giugno, alle 9.30, al Dipartimento Studi Umanistici, Aula IV, cerimonia di conferimento del «Premio di studio per ricerche di storia romana», voluto da Mario Pani, ordinario di Storia Romana scomparso nel 2015, per giovani ricercatori dell’Università di Bari. Giuliano Volpe, archeologo e storico di grande prestigio, Presidente del Consiglio Superiore per i Beni culturali del Ministero Beni e Attività Culturali relaziona su «Mario Pani e la storia del territorio». Intervengono il rettore Antonio Uricchio, il Direttore del Dipartimento Paolo Ponzio, Egidio Pani.