Bari, cocktail di beneficenza Soroptimist Club

Si conclude il 14 giugno con un cocktail di beneficenza organizzato dal Soroptimist Club di Bari e dalla presidente Michela Labriola un progetto sviluppato nell’arco dell’ultimo biennio, proposto dall’Unione Italiana del Soroptimist International sugli sprechi alimentari. Serata in musica al circolo Canottieri Barion di Bari che stabilisce l’impegno preso con l’associazione In Con Tra, destinataria del ricavato della serata a cui contribuisce, raddoppiandolo, la Fondazione Mediolanum onlus che da anni sostiene progetti a favore dei bambini, per migliorare le loro condizioni di vita. Altri sponsor dell’evento, la gioielleria Horus che donerà un suo gioiello, le aziende Saicaf caffé, Tisanoreica e Miamo che faranno omaggio dei loro prodotti agli intervenuti. Dopo il cocktail, la serata si snoderà su un canovaccio musicale tessuto dal prof. Vittorio Marzi che ne discuterà con la giornalista Marisa Di Bello, con la collaborazione del maestro Paolo Luiso al pianoforte, la cantante e attrice Angela Minafra e l’avvocato Russo Frattasi per l’occasione sciolto da impegni forensi e piacevolmente alla chitarra. Info alla segreteria del Soroptimist Bari 349/619.18.70.