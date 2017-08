Milan: test con Betis ma Biglia è out

MILANO, 8 AGO - Ultimo impegno senza la pressione di dover vincere a tutti i costi per il Milan di Vincenzo Montella. Domani sera i rossoneri sfidano allo stadio ''Massimino'' di Catania il Betis Siviglia. Sono le prove generali prima di un tour de force da quattro partite in 10 giorni: giovedì 17 il Milan giocherà a San Siro la gara di andata del playoff di Europa League contro lo Shkendija; domenica 20 esordio in campionato a Crotone; giovedì 24 trasferta a Skopje per il ritorno di EL, poi debutto casalingo contro il Cagliari in Serie A. Se il tecnico ha intenzione di utilizzare domani per la prima volta dal primo minuto Bonucci (a cui verrà affidata la fascia da capitano), ha altresì deciso di lasciare a casa Biglia e i gia rodati Donnarumma, Musacchio, Conti, Bonaventura e Niang. Ma ci sarà spazio per André Silva, Calhanoglu e Suso, finora poco utilizzati per via di qualche acciacco fisico.