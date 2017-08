Roma-Chapecoense l'1/9 all'Olimpico

ROMA, 8 AGO - Venerdì 1 settembre, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la Chapecoense, in un match amichevole organizzato dal club giallorosso, con il patrocinio del Pontifico Consiglio della Cultura, di Roma Capitale e del Coni. Tutti gli introiti da incasso della gara e altre attività saranno devoluti a sostegno del club brasiliano. L'incontro, che avrà inizio alle ore 20:45, si disputerà a quasi un anno di distanza dal disastro aereo in hanno perso la vita quasi tutti i componenti della squadra e dello staff tecnico del club brasiliano, nel viaggio che li stava portando a disputare la finale di andata della Copa Sudamericana. Da quella tragedia la Chapecoense si è rialzata. Nel 2017 ha conquistato il campionato Catarinense e attualmente occupa il tredicesimo posto in quello nazionale. I biglietti per assistere alla partita saranno in vendita da lunedì 21 agosto.