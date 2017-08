Juventus: Lemina va al Southampton

TORINO, 8 AGO - La Juventus saluta Mario Lemina, ceduto al Southampton, dopo due stagioni in bianconero, a titolo definitivo. Una operazione da 17 milioni di euro, che gli inglesi potranno pagare in tre esercizi, più altri tre milioni di bonus al raggiungimento di determinate condizioni. Il trasferimento, informa la Juve sul suo sito internet, genera per le casse del club una plusvalenza di 9,4 milioni.