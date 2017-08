Atletica: Mondiali, Makwala niente 400

LONDRA, 8 AGO - La gastroenterite ha avuto la meglio sulla voglia di Isaac Makwala di correre la finale dei 400, ai Mondiali di atletica, in programma questa sera. Lo sprinter del Botswana - una della trentina di persone tra atleti e personale di un albergo londinese centro dell'epidemia - aveva già dovuto dare forfait ieri nelle batterie dei 200. Oggi su Facebook aveva scritto di sentirsi bene. Ma la Iaaf ha comunicato che non sarà ai blocchi di partenza dei 400, dove era atteso come il principale sfidante del sudafricano Wayde Van Niekerk.