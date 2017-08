Neymar si diverte a St.Tropez

ROMA, 8 AGO - Il transfer internazionale ancora non arriva, l'esordio in Ligue 1 con la maglia del Psg potrebbe essere di nuovo rimandato, così Neymar ha deciso di prendersi dei giorni di vacanza. Assieme ai 'toiss', un gruppo d'inseparabili amici d'infanzia con cui spesso si fa vedere, è andato in Costa Azzurra e dopo aver noleggiato uno yacht, il 'Ginevra', il brasiliano si è diretto a St. Tropez dove se la spassa assieme a una decina di amici. Tra tuffi dall'imbarcazione, 'bagni' di sole, gavettoni, il nuovo n.10 del Psg sembra non preoccuparsi molto del mancato arrivo del transfer, pronto comunque a mettersi a disposizione del tecnico Unai Emery non appena gli verrà chiesto di farlo.