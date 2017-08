Deulefeu 'si candida' per posto Neymar

MADRID, 8 AGO - Potrebbe essere Gwerard Deulefeu, tornato nella famiglia blaugrana in luglio dopo essere esploso nei primi mesi dell'anno in prestito al Milan, il sostituto di Neymar jr nel 'nuovo' Barcellona del ct Valverde, scrive oggi la stampa spagnola dopo l'esordio del 'canterano' nella prima partita del 'dopo-O'Ney'. Deulefeu, 23 anni, collocato nella sinistra dell'attacco al posto di Neymar, ha fatto una ottima partita. Ha fra l'altro segnato il primo gol e dato un assist a Leo Messi per il terzo nella vittoria 5-0 nel trofeo Gamper contro i brasiliani del Chapecoense. Una partita altamente simbolica. Non solo per l'omaggio al club brasiliano, decimato nella tragedia aerea dell'anno scorso, ma anche per la 'prima volta' dalla fuga di Neymar verso il Psg. La buona prestazione di Deulefeu, capitano della nazionale spagnola under 23, fa ipotizzare che il sostituto di Neymar possa venire dall'interno del club. "Deulefeu bussa alla porta" titola La Vanguardia. "Deulefeu vuole essere Neymar" afferma El Pais