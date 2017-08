Inter: visite mediche ok per Dalbert

MILANO, 8 AGO - Non ci sono stati intoppi nelle visite mediche di Dalbert, pronto così a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il 23enne terzino brasiliano ha sostenuto la prima parte delle visite al Coni questa mattina verso le 10 per ottenere l'idoneità sportiva; poi si è recato alla clinica Humanitas di Rozzano per gli ultimi esami. È andato tutto bene e così nelle prossime ore Dalbert firmerà in sede il suo contratto da 5 anni, poi arriverà l'annuncio ufficiale.