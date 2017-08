Serie A,ecco bando diritti tv per estero

MILANO, 08 AGO - La Lega di Serie A ha pubblicato oggi il bando online per i diritti audiovisivi internazionali relativi al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana per il triennio 2018/2021. "L'invito a offrire - si legge in una nota - include 85 pacchetti e la vendita sarà articolata per continenti, regioni e Paesi, con la possibilità per i broadcaster interessati di acquistare un singolo pacchetto oppure più pacchetti. Le offerte per l'acquisto dovranno essere presentate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A a partire dalle 9 di venerdì 11 agosto 2017 e fino e non oltre le ore 17 di venerdì 15 settembre 2017".