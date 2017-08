Tennis: Montreal, Fabbiano eliminato

ROMA, 8 AGO - Niente da fare per Thomas Fabbiano nel primo turno del tabellone principale della "Rogers Cup", torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.662.300 dollari in corso sui campi in cemento di Montreal, in Canada. Il 28enne di San Giorgio Ionico, numero 91 Atp, passato attraverso le qualificazioni, ha ceduto con il punteggio di 63 75, in un'ora e 25 minuti, allo statunitense Ryan Harrison, numero 44 del ranking mondiale, in quello che era il primo confronto diretto tra i due. Al via nel main draw c'è anche Paolo Lorenzi: il 35enne senese, numero 38 Atp, fa il suo esordio oggi affrontando il Next Gen statunitense Frances Tiafoe, 19 anni, numero 84 del ranking mondiale (anche in questo caso si tratta di una sfida inedita). A guidare il seeding sono Rafael Nadal e Roger Federer, rispettivamente numero 2 e numero 3 del ranking mondiale. Vista l'assenza di Andy Murray, a Rafa basterebbe arrivare in semifinale per riprendersi lo scettro mondiale toltogli da Djokovic poco più di tre anni fa.