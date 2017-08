Il 10 agosto la Roma sfida il Siviglia

FIUMICINO (ROMA), 08 AGO - Terminata la tournée negli States e ripresi gli allenamenti a Trigoria, la Roma si appresta di nuovo a partire per una nuova avventura che stavolta la porterà in Spagna. Il dieci agosto, infatti, la squadra giallorossa capitanata da Di Francesco sfiderà i padroni di casa del Siviglia allo stadio Sanchez Pizjuan, in occasione del trofeo Antonio Puerta. A quanto si è appreso la squadra partirà domani alle 15:30 dall'aeroporto di Fiumicino. Quella spagnola costituirà una delle ultime tappe della preparazione estiva della squadra. Il trofeo "Antonio Puerta", che torna a disputarsi in estate come tradizione, dopo la parentesi autunnale dello scorso anno dovuta ai lavori di ristrutturazione dello stadio Sanchez Pizjuan, vedrà il ritorno a Siviglia di alcuni ex del club andaluso ora nelle fila della Roma, a partire dal DS Monchi fino ai giocatori Fazio e Perotti.