Golf: Us Womens amateur,bene Elena Carta

ROMA, 8 AGO - Virginia Elena Carta ha concluso al 78° posto con 76 (+4) colpi il primo dei due giri della qualificazione su 36 buche medal nell'US Womens Amateur, major femminile per dilettanti iniziato sul percorso del San Diego Golf Club (par 72),a Chula Vista in California. L'azzurra nel secondo turno dovrà entrare nel gruppo delle prime 64 in graduatoria che competeranno per il titolo nei match play ad eliminazione diretta. Per farlo dovrà recuperare il colpo che al momento la divide dall'ultimo punteggio utile. Sono al vertice con 67 (-5) la californiana Haley Moore e la texana Kristen Gillman che precedono la georgiana Bailey Tardy (68, -4), Krystal Quihuis dell'Arizona e la francese Shannon Aubert (69, -3). Al sesto posto con 70 (-2) la svizzera Albane Valenzuela, nel gruppo delle favorite insieme alla californiana Lucy Li e all'inglese Alice Hewson, decime con 71 (par), e alla transalpina Agathe Laisne, campionessa d'Europa, 18ª con 72 (par).