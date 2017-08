Atletica: 2 azzurre in semifinale 400 hs

ROMA, 7 AGO - Ayomide Folorunso e Yadisleidis Pedroso in semifinale dei 400 ostacoli ai Mondiali di atletica, Marzia Caravelli fuori. Due su tre le azzurre promosse dopo le eliminatorie sulla pista londinese, dove avanzavano di diritto le prime quattro di ciascuna batteria. Folorunso è arrivata quarta nella propria, con il tempo di 55"65, Pedroso quinta in 56"41, tempo che le è però valso il ripescaggio. Nulla da fare invece per Caravelli, quinta in 56"92.