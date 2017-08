Mondiali atletica, Tortu in semifinale

ROMA, 7 AGO - Filippo Tortu si è qualificato per le semifinali dei 200 metri ai Mondiali di atletica di Londra. Il 19enne delle Fiamme Gialle si è piazzato al terzo posto con il tempo di 20"59 nella quinta batteria vinta dall'atleta dello Zambia Sydney Siame in 20"29. Le semifinali sono in programma mercoledì sera.