Wta Toronto, Vinci fuori al primo turno

ROMA, 7 AGO - Roberta Vinci è stata eliminata al primo turno della "Rogers Cup", torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.735.139 dollari iniziato oggi a Toronto, in Canada. La tarantina è stata sconfitta per 7-6 7-6 dalla russa Daria Kasatkina. Il seeding comprende tutte le prime otto giocatrici del ranking, a cominciare da Karolina Pliskova, al suo debutto da n.1 del mondo. La 25enne ceca entrerà in gara direttamente al secondo turno come Halep, Kerber, Muguruza, Svitolina, Wozniacki, Konta e Kuznetsova.