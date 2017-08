Inter, l'augurio di Mourinho

ROMA, 7 AGO - "Ho sempre augurato il meglio a tutti gli allenatori che l'Inter ha avuto dopo di me. Spero che Luciano (Spalletti, ndr) possa rimanere, dare stabilità e magari vincere qualcosa". Così il tecnico del Manchester United ed ex nerazzurro, Josè Mourinho, a 'Premium', alla vigilia della Supercoppa europea contro il Real Madrid. Quanto alle voci che lo vorrebbero sulle tracce di Ivan Perisic, "il calcio è business - risponde il tecnico portoghese - se domani giocassimo contro l'Inter vorrei vincere, è normale". Ibrahimovic vicino al ritorno in Italia? "Magari rimane con noi. In questo momento non ha il contratto, ma è comunque più vicino al Manchester che ad altre squadre: se siamo qui a giocarci la Supercoppa è anche per merito suo", risponde Mourinho che poi parla della finale di domani: "A livello di qualità ed esperienza il Real Madrid è più forte di noi, ma è sempre una partita e noi cercheremo di vincerla".