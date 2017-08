Basket: mercoledì azzurri con Finlandia

CAGLIARI, 7 AGO - Si è chiusa la prima settimana di raduno della nazionale di basket a Cagliari, in vista degli Europei in programma dal 31 agosto. Dopo sette giorni di lavoro e il test in famiglia di ieri sera al PalaPirastu, il ct Ettore Messina ha concesso oggi un giorno di riposo agli azzurri, che riprenderanno gli allenamenti domani. Mercoledì 9 è in programma un'amichevole contro la Finlandia, alle 20.30 al PalaPirastu. Da venerdì 11 agosto si svolgerà il torneo "Sardegna a canestro", che cambia formula a causa dell'assenza della Nigeria. Aprirà il torneo la sfida di venerdì tra Finlandia e Turchia. Sabato e domenica sarà la volta degli azzurri, che affronteranno prima la Turchia e poi la Finlandia. Il 14 e il 15 agosto giorni di riposo per l'Italbasket che si ritroverà il 16 a Roma, per poi partire il 17 agosto alla volta della Francia. A Tolosa gli azzurri disputeranno un torneo con Montenegro Belgio e Francia. L'esordio all'Eurobasket 2017 e' previsto il 31 agosto a Tel Aviv contro Israele.