Mourinho, Bale? pronti a prenderlo

ROMA, 7 AGO - Josè Mourinho non smette di sognare Gareth Bale per lo United. Potrebbe incrociare il gallese domani nella Supercoppa europea che a Skopje metterà di fronte i Red Devils al Real Madrid. "Se Bale giocasse domani sarebbe un segnale evidente che il suo obiettivo è quello di continuare al Real - dice in conferenza stampa - Altrimenti mi batterò con quanti lo vogliono. Se Bale fosse pronto a partire, lo aspetterei e combatterei con gli altri tecnici per averlo". Il portoghese si dice "entusiasta di giocare contro i campioni d'Europa, è un onore, il Real Madrid una squadra con un sacco di storia e trofei". Domani,ggiunge Mourinho, "ci proveremo, ma è evidente la differenza tra i vincitori della Champions e i vincitori dell'Europa League. C'è una differenza di qualità ma crediamo che sia possibile". Tra gli avversari di domani i Red Devils se la dovranno vedere anche col gran caldo: "Dopo il ritorno dalla tournee Usa ho fatto allenare i miei alle 4 del pomeriggio - ha detto Mourinho - ma ha sempre piovuto".