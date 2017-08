Inter, domani visite mediche Dalbert

MILANO, 7 AGO - Dalbert è arrivato questo pomeriggio in un albergo in centro a Milano e domani mattina sosterrà le visite mediche di rito, necessarie per formalizzare il suo passaggio all'Inter. Il 23enne terzino brasiliano nelle prossime ore firmerà un contratto di cinque anni da 1,1 milioni di euro, il Nizza incasserà 20 milioni più bonus. Sono ore febbrili nel calciomercato dell'Inter: il dg del Valencia Mateu Alemany è a Milano per cercare di definire l'acquisto di Jeison Murillo.