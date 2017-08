MotoGp: test R.Ceca, comanda Vinales

ROMA, 7 AGO - La Yamaha di Maverick Vinales in evidenza nei MotoGp post Gran Premio della Repubblica Ceca in corso di svolgimento sul circuito di Brno. A circa metà sessione, davanti a tutti c'è lo spagnolo capace di abbassare il tempo fino a 1'55"679. Alle sue spalle l'inglese Cal Crutchlow su una Honda non ufficiale (+0''089) e il tedesco Jonas Folger, su una Yamaha non ufficiale (+0''166). Solo sesta la Honda del vincitore di ieri, Marc Marquez, staccato di 0''490, mentre Valentino Rossi, che sta provando un nuovo telaio sulla sua Yamaha, è ancora lontano (+1''298).