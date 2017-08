Perez'non venderò mai Cristiano Ronaldo'

STROMBOLI (MESSINA) 7 AGO - Vacanze nelle Eolie per il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Con lo yacht "Pitina", di 30 metri ha ancorato nella baia di Scari. Si è tuffato nelle acqua di Stromboli e con un tender ha raggiunto la spiaggia. Nonostante gli occhiali scuri è stato riconosciuto da alcuni isolani e turisti e subito hanno chiesto se dopo Neymar anche lui venderà Cristiano Ronaldo al Psg" e seccamente ha risposto "neanche se lo pagano a peso d'oro...". E ha aggiunto "solo i grandi giocatori portano a grandi ricavi e noi siamo, secondo il The European Elite 2017 - Football clubs' valuation di Kpmg, al secondo posto nella classifica dei club per valore economico, con un Enterprise Value di circa 3 miliardi di euro".