Barcellona contro Neymar-Psg 'scorretti'

ROMA, 7 AGO - "Neymar ha voluto andare via, ma le forme non sono state corrette: lo abbiamo segnalato all'Uefa". Cosi' Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parla per la prima volta dopo la cessione del brasiliano al Paris Saint Germain. "Il Barcellona e' un club con 118 anni di storia, con grandi giocatori e oltre 140 mila soci - ha detto parlando all'assemblea mondiale dei suoi tifosi - E' un club che appartiene a noi, non a un emiro o a un oligarca".