Energy for Swim, stelle del nuoto a Roma

ROMA, 07 AGO - Lo stadio del nuoto del Foro Italico si appresta a vivere Energy for Swim, il grande evento internazionale che domani 8 e mercoledì 9 agosto vedrà scendere in vasca molti dei grandi protagonisti del nuoto mondiale, reduci dai Mondiali di Budapest di una settimana fa. Un evento-spettacolo che gode del sostegno della Federazione italiana nuoto e del patrocinio di Roma Capitale, e che vedrà opposte in un quadrangolare le squadre nazionali di Usa, Australia, Italia e le stelle dell'Energy Standard Team. Freschi campioni del mondo, ma anche duelli che ai mondiali non ci sono stati, come quello tra Federica Pellegrini, al suo ritorno a Roma nella sua piscina preferita dopo l'oro iridato vinto nei 200 stile e la svedese Sarah Sjostroem, o campioni che per ragioni diverse non erano a Budapest: su tutti, l'americano Ryan Lochte, di ritorno dalla squalifica di Rio 2016 e l'australiano Kyle Chalmers, reduce da una delicata operazione al cuore.