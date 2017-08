Tennis: il tedesco Zverev vince il 'Citi Open' Washington

ROMA, 7 AGO - E' Alexander Zverev il vincitore del "Citi Open", torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.750.080 dollari che si è concluso sui campi in cemento di Washington negli Stati Uniti. In finale il 20enne tedesco di Amburgo, numero 8 Atp e quinta testa di serie, leader dei Next Gen, ha sconfitto per 6-4 6-4, in un'ora e nove minuti di partita, il sudafricano Kevin Anderson, numero 45 del ranking mondiale, mettendo a segno il terzo successo in altrettante sfide con il 31enne di Johannesburg. Per "Sascha" è il quinto titolo in carriera su otto finali disputate, il quarto in questo 2017 dopo i successi a Montpellier (cemento indoor), a Monaco di Baviera ed agli Internazionali BNL d'Italia a Roma (terra), primo "1000" della carriera.