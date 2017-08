Biabiany da Stramaccioni a Sparta Praga

MILANO, 07 AGO - Ora è ufficiale: Jonathan Biabiany è un giocatore dello Sparta Praga. L'ala francese dell'Inter raggiunge l'ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni con la formula del prestito annuale. ''Siamo lieti di annunciare - si legge nella nota dello Sparta - l'undicesimo acquisto estivo. Jonathan Biabiany arriva nella nostra squadra in prestito per una stagione dall'Inter. Nel contratto è inclusa un'opzione per il riscatto''. Un'opzione che diventerà obbligo se lo Sparta si qualificherà alla prossima Champions League. L'affare è stato ufficializzato dalla stessa Inter con un breve comunicato.