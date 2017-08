Contador 'Vuelta sarà mia ultima corsa'

ROMA, 7 AGO - Alberto Contador dirà addio al ciclismo professionistico alla fine della Vuelta di Spagna che sarà la sua ultima corsa della carriera. Secondo quanto annunciato in un video postato sui social il campione spagnolo, la cui carriera è stata macchiata da una squalifica di due anni per doping, spiega che quello della Vuelta sarà ''il miglior scenario possibile per dire addio alla bici e ai tifosi. E' una decisione a cui ho pensato molto bene e sono sicuro che saranno tre settimane da sogno. Non vedo l'ora di correre la Vuelta, ci vediamo - conclude Contador rivolgendosi ai suoi tifosi - dal 19 agosto in strada''.