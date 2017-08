Velisti italiani a passaggio Nord-Ovest

ROMA, 7 AGO - "C'è un gruppo di velisti italiani che si è lanciato in un'impresa straordinaria, una delle più affascinanti che si possano vivere in mare. Con la loro Plum, la barca a vela di Kamana Sailing Expedition, stanno tentando il passaggio a Nord Ovest, il leggendario collegamento tra l'Oceano Pacifico e Atlantico, a Nord del Canada. Ma non lo stanno percorrendo nella direzione classica, quella da Est a Ovest, stanno veleggiando 'contromano', la rotta più difficile. Se, come tutti speriamo, ci riusciranno, sarà la prima volta che un equipaggio italiano compirà il tragitto in questa direzione". Lo scrive su Facebook il ministro dello sport Luca Lotti. "Il gruppo a bordo - aggiunge Lotti - è capitanato da Enrico Tettamanti, un veterano della navigazione a vela. La filosofia che anima lui e i suoi compagni è quella di affrontare una sfida enorme con lo spirito del totale rispetto della natura e dello spazio che si attraversa, senza competitività aggressiva''.