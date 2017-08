Rossi, ci riproviamo nel Gp d'Austria

ROMA, 7 AGO - ''Rimane un buon weekend, sono stato abbastanza veloce, avevo un buon feeling con la moto ed ero abbastanza competitivo sia sull'asciutto sia sul bagnato; quindi ci riproviamo la settimana prossima". Dopo il Gp di Brno chiuso con l'amaro in bocca per un 4/o posto al termine di una corsa complicata dal mutare delle condizioni meteo, Valentino Rossi, oggi impegnato nei test post Gp sul circuito della Repubblica Ceca, dà appuntamento al Gran Premio d'Austria domenica prossima. "In queste gare con il flag-to-flag è sempre molto difficile - aggiunge il campione pesarese - Ci eravamo messi d'accordo con la tabella per una tempistica precisa (era stato deciso che dai box avrebbero controllato i settori dei primi per dare i riferimenti a Rossi sulla lavagna, ndr); purtroppo sono stato un giro in più fuori e la pista si è asciugata molto velocemente. Ho fatto solo quarto''. In classifica generale il Dottore è quarto a 22 punti dalla vetta dove c'e' lo spagnolo Marc Marquez.