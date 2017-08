Tennis: ranking Wta, Vinci 39/a

ROMA, 7 AGO - Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 34enne tarantina perde due posizioni ed è 39esima. Tre posti in meno anche per Francesca Schiavone al numero 74 mentre fa due passi avanti Camila Giorgi, ora in 81esima posizione, e ne fa cinque invece Sara Errani, che rientra tra le top-100 (98esima). Nessuna variazione ai vertici del ranking femminile, che per la quarta settimana vede sul trono Karolina Pliskova, davanti a Simona Halep (ora i punti di differenza in favore della ceca sono 921), ed Angelique Kerber in terza posizione.