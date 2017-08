Tennis:ranking Atp,Fognini al 25/o posto

ROMA, 7 AGO - Fabio Fognini è sempre il numero uno azzurro nella classifica pubblicata dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia, semifinalista a Kitzbuhel, è stabile al numero 25. Due passi indietro per Paolo Lorenzi, in 38sima posizione, uno per Andreas Seppi, ora 83esimo. Perde una posizione anche Alessandro Giannessi, 89esimo, mentre Thomas Fabbiano è stabile al numero 91. Rientra tra i top 100 Marco Cecchinato (numero 1000; +3) mentre sono da segnalare i best ranking di Stefano Travaglia (numero 139) e del Next Gen azzurro Matteo Berrettini,ora al 162esimo posto. Tutto come sette giorni fa nella top ten mondiale, che vede sempre al comando Andy Murray, da 39 settimane leader in classifica, con appena 285 punti su Rafa Nadal. In terza posizione Roger Federer.