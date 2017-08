Golf: Wgc,trionfo e record per Matsuyama

ROMA, 7 AGO - Il giapponese Hideki Matsuyama ha vinto con 264 (69 67 67 61, -16) colpi il WGC-Bridgestone Invitational, terzo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championships, disputato al South Course (par 70) del Firestone CC, ad Akron nell'Ohio, dove Francesco Molinari ha concluso al 24° posto con 278 (71 73 69 65, -2) recuperando 14 posizioni, e Renato Paratore al 44° con 284 (71 68 74 71, +4). Il vincitore, numero tre al mondo, ha offerto una straordinaria prova nel giro finale eguagliando il record del campo con 61 (-9) colpi, realizzato in precedenza dagli spagnoli José Maria Olazabal (1990) e Sergio Garcia (2014). Ha evidenziato un gioco potente, preciso e un'ottima forma che lo propongono come uno dei grandi favoriti nel PGA Championship, il quarto major stagionale che avrà luogo da giovedì 10 agosto a domenica 13 a Charlotte, nel North Carolina con la partecipazione di Francesco Molinari.