Tiro a volo: Gasparini vince Tricolori

PONSO (PADOVA), 6 AGO - Diego Gasparini, pesarese, 28 anni il prossimo 19 ottobre, si laurea campione italiano di double trap. Il caporale dell'Esercito sulle pedane del Tiro a Volo 'Giorgio Rosatti' di Ponso, ha ottenuto il miglior punteggio di qualificazione (142/150), e nel 'duello' per il primo e secondo posto ha battuto il pluri-iridato Daniele Di Spigno, poliziotto di Terracina, per 74-73 al termine dei 40 doppietti. Terzo Antonino Barillà. Alessadro Chianese, oggi quarto, affiancherà, per decisione del ct azzurro Mirco Cenci, Barillà e Di Spigno al Mondiale di Mosca in programma nelle prime due settimane di settembre. L'argento di Rio, Marco Innocenti, oggi settimo con 136/150, non farà parte della spedizione azzurra di questa specialità che a partire da Tokyo 2020 non farà più parte del programma delle Olimpiadi.