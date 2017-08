Amichevoli: Wolfsburg-Fiorentina 0-2

FIRENZE, 6 AGO - La Fiorentina ha battuto 2-0 il Wolfsburg dell'ex Mario Gomez nella seconda e ultima amichevole della sua tournée in Germania. A segno per i viola Kalinic nel finale di tempo su passaggio di Veretout (prima rete stagionale per l'attaccante croato sempre al centro di voci di mercato) mentre a inizio ripresa ha raddoppiato Federico Chiesa su assist dello stesso Kalinic. Complessivamente la squadra di Stefano Pioli, reduce dal successo di misura di martedì scorso contro l'Entrahct Braunschweig , ha disputato una buona prestazione contro Gomez e compagni. Un'iniezione di fiducia in attesa degli auspicati rinforzi a partire dal centrocampista del Nizza Valentin Eysseric bloccato da tempo. Tra i nomi accostati alla Fiorentina, che ha vi anche quelli degli esterni Jesè del Psg, Laxalt del Genoa e Politano del Sassuolo.