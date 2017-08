Corsa in Montagna, Italia 3 ori mondiali

MILANO, 6 AGO - L'Italia è tutta d'oro, con un pizzico di argento al Campionato del Mondo di corsa in montagna lunghe distanze disputato oggi a Premana (Lecco). Sul durissimo tracciato del Giir di Mont si è imposto l'eritreo Petro Mamu (3h12'52"), già campione del mondo, contrastato fino all'ultimo dal comasco Francesco Puppi (3h14'37"), argento sul traguardo di Premana dopo aver staccato di 3' l'elvetico Pascal Egli. Col 5/o posto di Alessandro Rambaldini e il 7/o di Luca Cagnati, proprio davanti a Gil Pintarelli, l'Italia si è aggiudicata l'oro a squadre. Donne superlative con la veneziana Silvia Rampazzo (3h56'45") passata a condurre verso metà gara e che ha centrato un oro sperato ma non certo facile. L'americana Kasie Enman, a lungo in testa, è stata piegata dopo la prima vera salita, si è piazzata seconda (3h57'30") con il podio completato dalla romena Denisa Dragomir. Grazie poi al 10/o posto di Antonella Confortola e all'11/o di Stephanie Jimenez, l'Italia ha conquistato l'oro a squadre anche al femminile.