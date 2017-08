Atletica: Coe consola Bolt, 'oro Gatlin non è finale giusto'

ROMA, 6 AGO - "Non e' stata scritta la fine migliore: non sono entusiasta che a vincere il mondiale dei 100 nel giorno dell'addio alle piste di Usain Bolt sia stato un velocista per due volte squalificato per doping". Sebastian Coe (n.1 IAAF) entra cosi', a gamba tesa, sulla gara di ieri ai Mondiali di atletica di Londra. "Certo, Gatlin ha tutto il diritto di gareggiare - ha detto alla BBC il presidente mondiale della Iaaf, due volte campione olimpico dei 1.500 - Mi aspettavo un Bolt vincente, dalle dichiarazioni della vigilia. E' una gara che rimarra' nella sua carriera, e il copione non e' stato quello perfetto: deve essere stato amaro per Bolt". Al taglio del traguardo, Gatlin e' stato fischiato dal pubblico, si e' inginocchiato a Bolt prima del giro di campo, ma tutto l'entusiasmo del pubblico e' stato per il giamaicano.