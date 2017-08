Moto2:R.Ceca,vince Luthi, Morbidelli 8/o

ROMA, 6 AGO - Thomas Luthi (Khalex) ha vinto sulla pista di Brno il Gp della Repubblica Ceca di Moto2, decima prova del Mondiale. Il pilota svizzero ha preceduto lo spagnolo Alex Marquez e Miguel Oliveira (Ktm). Quarto Luca Marini (Forward Racing), il fratello di Valentino Rossi. La gara è stata interrotta a 7 giri dal termine per la forte pioggia con Mattia Pasini e Franco Morbidelli davanti a tutti. Alla ripresa, Luthi (7/o al momento dell'interruzione) ha sorpreso tutti scattando in testa, mentre Pasini è caduto dopo il 2/o giro. Franco Morbidelli ha chiuso 8/o e vede assottigliarsi (da +34 a +17) il suo vantaggio in classifica mondiale.