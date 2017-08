Moto: 1' silenzio nel paddock per Nieto

ROMA, 6 AGO - Prima delle gare a Brno il paddock del mondo delle due ruote ha rispettato un minuto di silenzio in memoria di Angel Nietio, il pluricampione spagnolo recentemente scomparso. Sotto una leggera pioggia, tutti gli addetti ai lavori, dai piloti ai meccanici, ai tecnici dei team si sono radunati sulla posta per ricordare il 13 volte (12+1 come ama essere ricordato) campione del mondo, tutti dietro un grande striscione con la scritta "Gracias Maestro" e una grandissima emozione.