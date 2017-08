Moto: R.Ceca, warm up, svetta Marquez

ROMA, 6 AGO - Marc Marquez è stato il più veloce di tutti nel warm up della MotoGP del Gp della Repubblica ceca che si corre sul circuito di Brno. Il portacolori della Honda, sotto una pioggia non consistente, ha fermato il crono a 2:07.120, precedendo le Ducati di Scott Redding ed Andrea Dovizioso e l'Aprilia del britannico Sam Lowes. Prova comunque in parte condizionata dalle condizioni della pista, con tutti i team che hanno optato per le gomme da bagnato medie, mentre Marquez è stato l'unico ad azzardare le morbide, con tanto di miglior tempo. Nono Valentino Rossi (Yamaha), staccato dalla vetta di 1.652. Il pilota di Tavullia precede i fratelli Espargarò, con Aleix (Aprilia) davanti a Pol (KTM). Meglio di lui hanno fatto Jorge Lorenzo (Ducati), 5/o davanti al connazionale della Honda Dani Pedrosa, alla Yamaha del Team Tech 3 di Jonas Folger e alla Honda di Cal Crutchlow.