Atletica: Gatlin, devo ringraziare Bolt

ROMA, 5 AGO - "Mi sono subito reso conto di aver vinto. Usain è stato d'ispirazione per tutti noi in questi anni, e devo ringraziare lui se qui ho corso così bene". E' questo il commento di Justin Gatlin dopo la finale dei 100 dei Mondiali di Londra in cui ha battuto a sorpresa la 'leggenda' Bolt, solo terzo. "Sono commosso - dice ancora Gatlin con le lacrime agli occhi - perché ho lavorato duramente per arrivare qui, a questo grande risultato".