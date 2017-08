Amichevole Crotone-Cagliari 2-2

CROTONE, 5 AGO - Si è conclusa con un pareggio 2-2 l'amichevole tra Crotone e Cagliari giocata all'Ezio Scida e condizionata dal gran caldo. Le alte temperature hanno costretto i calciatori a chiedere un time out durante il primo ed il secondo tempo. Partita dal ritmo lento con il Cagliari inizialmente più propenso alla manovra. Bello il duello tra il difensore del Crotone, Cabrera e l'attaccante cagliaritano Borriello. Nel Crotone maggiore vitalità con Stoian che subentra al posto di Nalini infortunatosi dopo 15 minuti. I sardi trovano il gol al 22' con un gran tiro di Ionita. Il Crotone si sveglia e pareggia al 30' con Tonev con la complicità del portiere Cragno. Al 44' Barberis su punizione porta in vantaggio il Crotone. Nella ripresa girandola di cambi. Il Cagliari pareggia su rigore con Joao Pedro. In evidenza Crociata per il Crotone e Cigarini del Cagliari.