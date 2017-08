Bolt deluso, 'ma non cambio idea,smetto'

LONDRA, 5 AGO - "Sono deluso, mi aspettavo di vincere ma sono partito ancora male, poi ci ho provato ma non sono andato come volevo. Se ho cambiato idea dopo questa sconfitta? No, ho deciso, mi ritiro e dico grazie a tutti". Così Usain Bolt dopo la finale dei 100 dei Mondiali di Londra, l'ultima della sua carriera, in cui è stato solo bronzo, e al termine della quale ha comunque festeggiato, con la bandiera britannica in mano mentre il pubblico lo applaudiva e osannava. "Sapevo dentro di me - dice ancora Bolt - che se non fossi partito bene non avrei avuto la possibilità di rimanere attaccato agli altri. Ma ho capito subito di non aver fatto una buona partenza. Gatlin? E' un grande avversario, e un lottatore. Dà sempre il massimo, io lo so bene, e ci è riuscito anche questa sera".