Allegri "ko fa male ma non preoccupato"

TORINO, 5 AGO - "Queste sconfitte fanno male, però bisogna vedere in positivo". Massimiliano Allegri non si dice preoccupato dopo la sconfitta della sua Juventus nell'amichevole contro il Tottenham. "Abbiamo subito di nuovo gol, in situazioni simili alle altre amichevoli - è l'analisi del tecnico bianconero - ma abbiamo fatto anche buone cose. Serve più attenzione in vista del primo obiettivo della stagione, la Supercoppa, però la squadra sta bene, è cresciuta fisicamente".