Crotone: Mandragora in prestito da Juve

CATANZARO, 5 AGO - "Sono orgoglioso di poter indossare la maglia del Crotone. Ho scelto di venire qui perché quella del Crotone è stata la società che ha più creduto in me e poi qui si valorizzano i giovani come in nessuna altra parte d'Italia". Lo ha detto Rolando Mandragora, centrocampista 20enne che il Crotone ha avuto in prestito dalla Juve, nella presentazione avvenuta prima dell'amichevole col Cagliari allo Scida. "Era il nostro colpo in canna - ha detto il presidente del club , Gianni Vrenna - lo cercavamo da tanto. E' un calciatore importante a cui auguro che la scelta che ha fatto di giocare a Crotone possa dargli la possibilità di tornare alla Juventus e fermarsi lì. Io penso che lui possa davvero dare qualcosa in più a questa squadra e farci fare un bel salto". Mandragora è un giocatore molto duttile e tecnico, può agire a centrocampo e all'occorrenza anche come difensore.