Favaro torna dilettante, va a Fiamme Oro

ROMA, 5 AGO - Sembrava una fantasia di mercato, invece è diventata ufficialmente realtà. L'azzurro del rugby Simone Favaro, 29enne flanker trevigiano con 33 presenze in Nazionale di cui una da capitano contro Tonga nel novembre scorso, lascia il professionismo (era ai Glasgow Warriors) e va in Polizia. Giocherà infatti nel campionato italiano di Eccellenza (che, almeno teoricamente, non dovrebbe prevedere squadre con giocatori professionisti a tempo pieno) con il team delle Fiamme Oro, composto appunto da elementi che fanno parte, con tanto di bando, del corpo della polizia di Stato. Ne danno notizia le stesse Fiamme Oro con un comunicato, in cui si precisa che Favaro "ha accettato la proposta del club cremisi e sarà a disposizione di coach Gianluca Guidi dal prossimo 21 agosto, giorno in cui le Fiamme si troveranno a Ponte Galeria dopo aver effettuato una settimana di ritiro presso la Scuola allievi agenti di Spoleto e altri sette giorni di riposo".