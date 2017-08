Ciclismo: Bronzini argento agli Europei

ROMA, 5 AGO - Medaglia d'argento per Giorgia Bronzini ai Campionati Europei di Herning (Danimarca) di ciclismo. Allo sprint finale l'azzurra ha dovuto subire la velocità della pluricampionessa olandese Marianne Vos, che si è aggiudicata il titolo continentale. Terzo posto per la russa Olga Zabelinskaya. Elisa Longo Borghini, che nel finale ha svolto un preziosissimo lavoro in funzione della compagna di squadra, ha ceduto nell'ultimo chilometro rientrando nel gruppo. Al nono posto si è classificata Maria Confalonieri. I sei giri del circuito danese, per un totale di 120,65 km, è stato coperto dalla vincitrice in 2:51.13.