Neymar a tifosi Psg, qui per fare storia

ROMA, 5 AGO - "Merci! Sono molto orgoglioso, sognavo di far parte di questa sfida. Voglio vincere dei trofei con voi, voglio fare la storia. Avrò bisogno del vostro sostegno. Parigi è magica, qui è Parigi". Così Neymar dal palchetto allestito per lui sul campo del Parco dei Principi per la presentazione ufficiale ai tifosi del Paris Sainte Germain poco prima dell'esordio in campionato della squadra con l'Amiens, cui non potrà partecipare per un ritardo nel transfert. Neymar, accolto da un interminabile boato della folla che acclamava il suo nome, è stato presentato dal presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, prima di rivolgere il breve saluto ai tifosi.