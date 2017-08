Atp Kitzbuhel: vittoria Kohlschreiber

ROMA, 5 AGO - Philipp Kohlschreiber ha vinto il torneo Atp di Kitzbuhel, in Austria. In finale il tedesco, che nel turno precedente aveva eliminato Fabio Fognini, ha sconfitto il portoghese Joao Sousa in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Si tratta dell'ottavo titolo nel circuito maggiore su 17 finali disputate per il 33enne Kohlschreiber, che così bissa il trofeo conquistato a Kitzbuhel nel 2015.